Независимо от санкций "Северный поток-2" будет достроен. Об этом заявил министр энергетики России Александр Новак в интервью РБК.

По его словам, несмотря на санкции США, швейцарская Allseas еще теоретически может достроить газопровод "Северный поток-2".

"Пока преждевременно говорить, что Allseas не сможет достроить "Северный поток-2". Они приостановили работы, чтобы исключить риски санкций. Компания запросила разъяснение у американского Минфина, и только после его получения станет понятно, сможет ли она продолжить работы", - отметил Новак.

Глава российского минэнерго заверил, что газопровод мощностью 55 млрд куб. м "будет достроен при любых обстоятельствах". По его словам, осталось уложить менее 160 км трубы из около 1,2 тыс. км.

Также он прокомментировал поставки российского газа в Украину.

По его словам, Россия готова продавать газ напрямую любой компании Украины, не только "Нафтогазу", а цена его останется рыночной.

Ранее сообщалось, что по словам вице-премьера Козака, Россия хочет сохранить транзит газа через Украину и через 5 лет.

Также мы писали, что в России 3-миллиардные выплаты Украине по газу назвали "каплей в море" для РФ.