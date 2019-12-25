В сети появился завораживающий снимок реки Припять, сделанный в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. В объектив фотографа попала зеркально гладкая водная поверхность, в которой отражаются облака.

Фото опубликовано на странице Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника в соцсети.

"В реку Припять всматриваются облака", - такой подписью сопровождается фото.

Особую воздушность снимку придает пробивающиеся сквозь пелену облаков лучи солнца. Отметим, что река обрамлена пустынными и поросшими лесом берегами.

Фото: facebook.com

Напомним, что в Припяти впервые после трагедии на Чернобыльской АЭС установили новогоднюю елку. Для этого в город приехали его бывшие жители. Они украсили праздничное дерево новогодними игрушками и своими детскими фотографиями.

Также мы сообщали, что в Чернобыльском заповеднике лошади Пржевальского позировали фотографу.