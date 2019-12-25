Опубликовано фото реки Припять у Чернобыльской АЭС, в которой утонули облака
В сети появился завораживающий снимок реки Припять, сделанный в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. В объектив фотографа попала зеркально гладкая водная поверхность, в которой отражаются облака.
Фото опубликовано на странице Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника в соцсети.
"В реку Припять всматриваются облака", - такой подписью сопровождается фото.
Особую воздушность снимку придает пробивающиеся сквозь пелену облаков лучи солнца. Отметим, что река обрамлена пустынными и поросшими лесом берегами.
Фото: facebook.com
Напомним, что в Припяти впервые после трагедии на Чернобыльской АЭС установили новогоднюю елку. Для этого в город приехали его бывшие жители. Они украсили праздничное дерево новогодними игрушками и своими детскими фотографиями.
Также мы сообщали, что в Чернобыльском заповеднике лошади Пржевальского позировали фотографу.