Экс-главе "Укрбуда" Микитасю продлили ношение электронного браслета до Дня влюбленных
Высший антикоррупционный суд продлил срок действия меры пресечения для бывшего президента корпорации "Укрбуд", бывшего нардепа Максима Микитася. Об этом сообщается на странице ВАКС в соцсети.
"Подозреваемый обязан: прибывать к детективу, прокурору, следователю, судье суда по каждому требованию; не отлучаться из населенного пункта, в котором он зарегистрирован, проживает или находится без разрешения детектива, прокурора или суда; сообщать об изменении своего места жительства или работы; воздерживаться от общения со свидетелями и другими подозреваемыми в этом уголовном производстве; сдать на хранение в соответствующие органы паспорт (паспорта) для выезда за границу; носить электронное средство контроля (браслет)", - говорится в сообщении, на официальной странице ВАКС в соцсети Фейсбук в среду вечером.
Фото: facebook.com
Напомним, 2 октября НАБУ и САП сообщили Максиму Микитасю о подозрении в завладении имуществом Национальной гвардии Украины на сумму более 81 млн грн.
Также мы сообщали, что вместо залога в 300 миллионов ВАКС отпустил Микитася с электронным браслетом за 5,5 млн.