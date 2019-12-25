Высший антикоррупционный суд продлил срок действия меры пресечения для бывшего президента корпорации "Укрбуд", бывшего нардепа Максима Микитася. Об этом сообщается на странице ВАКС в соцсети.

"Подозреваемый обязан: прибывать к детективу, прокурору, следователю, судье суда по каждому требованию; не отлучаться из населенного пункта, в котором он зарегистрирован, проживает или находится без разрешения детектива, прокурора или суда; сообщать об изменении своего места жительства или работы; воздерживаться от общения со свидетелями и другими подозреваемыми в этом уголовном производстве; сдать на хранение в соответствующие органы паспорт (паспорта) для выезда за границу; носить электронное средство контроля (браслет)", - говорится в сообщении, на официальной странице ВАКС в соцсети Фейсбук в среду вечером.

Фото: facebook.com

Напомним, 2 октября НАБУ и САП сообщили Максиму Микитасю о подозрении в завладении имуществом Национальной гвардии Украины на сумму более 81 млн грн.

Также мы сообщали, что вместо залога в 300 миллионов ВАКС отпустил Микитася с электронным браслетом за 5,5 млн.