Исследователи выяснили, что шимпанзе обучают своих детей добывать пищу и даже делятся орудиями труда.

Об этом пишет nplus1.ru.

"Шимпанзе, как известно, довольно искусно управляются с инструментами: например, делают специальные палочки с крючками, чтобы доставать термитов из-под коры деревьев. Также они своими инструментами могут делиться с сородичами, но, как выяснили американские ученые, только в тех случаях, когда добыча термитов — дело сложное, и нужна чужая помощь", - говорится в статье.

Разумеется, эффективное использование орудий требует обучения, и исследователи нередко наблюдают за тем, как дикие шимпанзе учат своих детенышей.

При этом обучение требует большого количества ресурсов, и, например, в тех случаях, когда пищу добыть сравнительно легко, в обучении (а в частности — в передаче орудий) смысла довольно мало.

Ранее "Страна" рассказывала, как в Китае родились первые гибриды свиней и обезьян, а через неделю умерли.

Также мы писали, что в Швейцарии решили провести референдум для того, чтобы наделить шимпанзе правами человека.