Новая российская атомная подлодка "Новосибирск" выведена из верфи в Архангельской области на судостроительном заводе "Севмаш" в Северодвинске, передает "РИА Новости".

Подводный атомоход "Новосибирск" относится к улучшенным моделям класса "Ясень-М". Ожидается, что технически усовершенствованную субмарину, которую уже прозвали "подводным истребителем", передадут на баланс Военно-морского флота России уже в следующем году. "Севмаш" также передаст в 2020-м подводный крейсер того же проекта "Казань".

Экипаж подлодки состоит из 64 человек.

АПЛ проекта "Ясень-М", по словам специалистов, относятся к многоцелевым подводным лодкам с улучшенными характеристиками. Они имеют высокий уровень малошумности, оснащены крылатыми ракетами "Оникс" и "Калибр", минами и торпедами.

Стоимость боевого корабля оценивается примерно в 30 млрд рублей. По оценке одного из американских изданий, подлодки класса "Ясень-М" входят в пятерку самых смертоносных подлодок в мире.

Ранее сообщалось, что у берегов Китая взорвалась атомная подводная лодка.

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