В Одессе идентифицировали тела всех погибших при пожаре в колледже. Видео
В Одессе идентифицировали тела всех погибших при пожаре в экономическом колледже.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
"Ближайшие несколько дней будут прощаться со студентами и двумя сотрудниками Института биологии южных морей. А 25 декабря отпели 16-летнего Кирилла Трофимчука. О трагедии семьи этого мальчика слышали многие в Одессе - два года назад от онкозаболевания умер его старший брат, которому собирали всем миром деньги на лекарства. Ему также было 16", - говорится в сюжете.
Напомним, жуткий пожар в одесском колледже случился 4 декабря.
Ранее "Страна" рассказывала, что Зеленский подписал указ об усилении пожарной безопасности в Украине.
Также мы писали, как при пожаре Старобельского психоневрологического интерната сгорели четверо пациентов.
Подпишитесь на телеграм-канал Политика Страны, чтобы получать ясную, понятную и быструю аналитику по политическим событиям в Украине.