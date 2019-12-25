В Одессе идентифицировали тела всех погибших при пожаре в экономическом колледже.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

"Ближайшие несколько дней будут прощаться со студентами и двумя сотрудниками Института биологии южных морей. А 25 декабря отпели 16-летнего Кирилла Трофимчука. О трагедии семьи этого мальчика слышали многие в Одессе - два года назад от онкозаболевания умер его старший брат, которому собирали всем миром деньги на лекарства. Ему также было 16", - говорится в сюжете.

Напомним, жуткий пожар в одесском колледже случился 4 декабря.

Ранее "Страна" рассказывала, что Зеленский подписал указ об усилении пожарной безопасности в Украине.

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