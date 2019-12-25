Президент России Владимир Путин вечером в среду, 25 декабря, вместе со звездами российского хоккея играет в традиционном предновогоднем матче на Красной площади в Москве.

Уточняется, что в команду главы государства, играющего под традиционным номером 11, входит также министр обороны Сергей Шойгу и знаменитые хоккеисты Павел Буре, Валерий Каменский, Сергей Федоров, Алексей Касатонов. Команда вышла на лед в красной форме.

Их соперники одели белую форму. На лед против Путина вышли чиновники, бизнесмены и музыканты. В частности, тульский губернатор Алексей Дюмин, предприниматели Геннадий Тимченко, Роман Ротенберг, музыкант Игорь Бутман, подмосковный губернатор Андрей Воробьев.

Ранее "Страна" писала о том, что Путин признался, что перешел с чая на алтайскую траву.

Также мы сообщали, что Путин рассказал рабочим Крымского моста о ночном звонке бизнесмена с "простой русской фамилией Ротенберг".