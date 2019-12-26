В распоряжении "Страны" оказался проект закона о медиа, разработанный министерством культуры. В ближайшее время этот документ внесут в Раду.

Нормативный акт призван отрегулировать деятельность не только СМИ, но и любых поставщиков массовой информации - включая онлайн-кинотеатры. То есть понятие "медиа" здесь трактуется максимально широко: как любое взаимодействие информации с общественностью в интернете, на ТВ-радио и в прессе.

Еще на этапе разработки законопроекта о нем курсировали разные слухи - основанные главным образом на заявлениях "слуг народа". Как депутатов (например, Никиты Потураева и Александра Ткаченко), так и чиновников Минкульта.

Власти прямо говорили, что введут уголовную ответственность за "дезинформацию", будут решать, кто журналист, а кто нет - а также блокировать интернет-сайты руками обновленного Нацсовета, который будет курировать все медиа в Украине (а не только радио и ТВ, как сейчас).

В большинстве своем эта информация подтвердилась - кроме уголовной ответственности за недостоверную информацию. Ее заменили на "простые" штрафы и ускоренную блокировку СМИ.

"Страна" анализирует законопроект.

Кто подпадает под закон

Главным органом, который будет осуществлять надзор за медиарынком, станет Национальный совет по вопросам ТВ и радиовещания.

Он имеет полномочия решать, подпадает ли медиа под его юрисдикцию - и неважно, что это за компания: интернет, ТВ или газета.

В законопроекте выписан ряд широких критериев - работа на украинскую аудиторию, продажа рекламы в Украине, местонахождение пользователей и другие. В общем-то это позволяет подвести под "крышу" Нацрады вообще любого субъекта, который выкладывает информацию в публичный доступ - будь то СМИ или блогер.

Правда, в другой статье законопроекта говорится, что им не регулируются отраслевые или ведомственные онлайн-ресурсы, где новости - всего лишь дополнение к информации о компании. Однако в части о Нацсовете такой оговорки нет. А критерии выписаны, повторимся, достаточно широко, чтобы подвести под них кого угодно.

Даже иностранные компании, которые транслируют свой продукт и на Украину (к примеру, в YouTube, хотя конкретных брендов нет в документе). Правда, по ним уклончиво говорится, что Нацсовет должен приложить все усилия, чтобы подписать меморандум или договор о сотрудничестве.

То есть закладывать в закон регулировку интернет-гигантов из США таки побоялись. Хотя сначала глава комитета Рады по гуманитарной политике Александр Ткаченко грозился их "украинизировать" и заставить платить налоги в нашей стране.

37-я статья или 37-й год?

Но перейдем к тому, чего все ждали от законопроекта - запретам.

В статье под характерным номером 37 перечисляются виды информации, запрещенные к распространению в Украине.

Часть из них - стандартные вещи вроде запрета на призыв к насильственной смене власти или оскорбления граждан по расовому и другим признакам.

То, что и сейчас есть в законе об информации, но, правда, практически не выполняется (достаточно вспомнить призывы журналиста Дроздова лишать гражданства жителей Донбасса, за которые транслироваший из канал Порошенко не понес наказания).

Но на некоторые пункты обратим особое внимание.

Так, появился запрет на оправдание оккупации части Украины, а также отрицание территориальной целостности страны.

Теоретически, этот пункт можно трактовать как запрет говорить о любых позитивных процессах на неподконтрольных территориях Донбасса и в Крыму (например, о постройке Крымского моста), которые в теории могут "оправдать оккупацию".

Или, к примеру, нельзя будет говорить, что коммунальные тарифы в Донецке ниже, чем на подконтрольной территории Украины. То есть разрешается только критиковать жизнь за линией разграничения.

Устанавливается также прямой запрет на позитивное изображение коммунистичеких деятелей СССР - от секретарей райкомов и выше, а также советских органов правопорядка. Исключение - можно хорошо показывать тех, кто развивал украинскую культуру и науку. А вот например, говорить о том, сколько дорог, больниц, самолетов или заводов построили при коммунистах - уже нельзя (или не упоминать, что это сделали власти СССР).

В этом же отрывке вскользь говорится и о запрете на позитивное изображение нацистов, но в отличие от истории с коммунистами - вообще без деталей. Поэтому непонятно - подпадает ли под действие этой статьи героизация дивизии СС "Галичина" и прочих колаборантов из числа украинских националистов, которые сотрудничали с гитлеровцами во время войны.

В законопроекте указывается, что перечисленные нормы - это лишь ориентиры для Нацсовета, которые может выписать по ним более детальные предписания. То есть можно ждать еще более жестких запретов.

Как будут карать за нарушения

Что касается прессы, ТВ и радио, здесь все осталось как прежде: это лицензируемые виды деятельности, и у них за нарушение закона могут отозвать лицензию. Перед этим запустив проверки и так далее.

Было много опасений, что руки "слуг народа" дотянутся до интернет-СМИ, которые были относительным острвком свободы в украинской медиасфере. Так оно примерно и произошло.

Власть также передала интернет-СМИ под контроль Нацсовета и позволила ему эти медиа штрафовать и блокировать.

Это прямо прописано в статье №112 законопроекта. В ней говорится, что есть несколько видов серьезных нарушений для новостных сайтов. Они упираются главным образом в перечисленные выше пункты (разжигание розни, прославление коммунистов или оправдание оккупации).

Отдельно сказано, что грубым нарушением считается демонстрация "жестокого" контента детям без возможности родительского контроля. Что под этим подразумевается - сложно сказать. Однако в теории это означает, что сайт могут наказать, к примеру, за видео драки в Раде.

Среди других запретных тем - "положительная оценка преступного деяния или идеализация преступника". Это интересно с точки зрения традиции некоторых украинских журналистов хвалить убийц - как это, к примеру, было с лубянским стрелком, который застрелил в Москве двух сотрудников ФСБ.

Еще одно грубое нарушение - отказ раскрывать структуру собственности медиа и публиковать выходные данные. А также - отказ в проведении проверки.

Что за проверки собирается проводить Нацсовет у онлайн-СМИ - загадка. Весь их контент имеется в открытом доступе, и отказать в его проверке физически невозможно. Или речь об экскурсии по редакциям?

Также есть нарушения, связанные с "вооруженной агрессией" (о них мы еще скажем ниже). За все это Нацрада может или оштрафовать на сумму до пяти минимальных зарплат (с 1 января минималка - 4723 грн) или блокировать СМИ на уровне провайдера.

"Запрет распространения медиа на территории Украины в соответствии с настоящей статьей Закона реализуется в форме ограничения доступа к сайту онлайн-медиа", - говорится в документе.

В другой статье уточняектся, что происходит это по решению суда, куда обращается Нацсовет. Слушания идут по сокращенной процедуре и независимо от того, установлен ли владелец того или иного сайта. То есть можно пойти в суд, заявить, что бенефициар не найден и рассказать судье что угодно, пользуясь отстутствием второй стороны.

Закрытому таким образом сайту после блокировки можно обратиться в Нацсовет и попробовать доказать, что ты ни в чем не виноват. А регулятор имеет право рассматривать этот запрос в течение 10 рабочих дней. И если сочтет нарушения устраненными, то снова обращается в суд. И только после повторного вердикта Фемиды сайт "включают".

То есть Нацрада может заблокировать любой сайт, даже не вызывая его представителя в суд. И после этого ресурс может простаивать порядка двух недель. Что означает в общем-то смерть сайта. Даже если он на самом деле ничего не нарушал, а Нацрада вынесла решение по ошибке.

Сейчас заблокировать сайт можно лишь после того, как будут доказаны в юридическом порядке случаи нарушения закона - например, расследованы уголовные дела по контенту сайта. И это должен быть полноценный состязательный судебный процесс. А новация закона вводит по сути "расстрельные тройки" для веб-сайтов.

Раздел о России

Ограничениям, связанным с вооруженной агрессией, посвящен целый раздел законопроекта (№9). Под них подпадают как сама страна-агрессор (то есть РФ), так и ее некие "правопреемники".

Тут не совсем понятно, о ком речь. Видимо, авторы закона считают, что за время его действия Россия в нынешнем виде прекратит существование, а вместо нее появится какая-то другая страна - причем неминуемо тоже агрессор.

Итак, запрещается к распространению следующее:

1) материалы, содержащие популяризацию или пропаганду органов государства-агрессора, его должностных лиц и организаций. А также их действий или заявлений, оправдывающих вооруженную агрессию и нарушение территориальной целостности Украины. В том числе публичное отрицание указанных действий.

Это значит, что нельзя, например, транслировать вообще никаких выступлений российских чиновников. Даже Путина, если он говорит о достижениях России (а он все время о них говорит) или же утверждает, что РФ не аннексировала Крым.

То есть полный запрет на любую информацию из РФ, кроме негативной.

2) недостоверные материалы о вооруженной агрессии и действиях государства-агрессора, его должностных лиц и организаций - в случае, если следствием этого является разжигание вражды и ненависти или призывы к насильственному изменению территориальной целостности или конституционного строя.

Это значит, что нельзя будет объективно освещать информацию из Донбасса, давать разные точки зрения, а достоверными признают, к примеру, лишь данные штаба ООС.

3) программы и материалы (кроме информационных и информационно-аналитических), в которых участвуют лица, внесенные в перечень угроз медиа-пространству Украины.

То есть, в новостях писать об актере Михаиле Пореченкове будет еще можно, а вот выпустить передачу о его творчестве - нет.

В тексте законопроекта делается довольно откровенное резюме:

"Запрещается положительное освещение деятельности органов власти государства-агрессора. Информация об их деятельности должна подаваться при соблюдении принципов объективности и сбалансированности".

Это значит, что нельзя просто написать - "Путин открыл мост, по которому поезда пойдут в Крым" - это слишком позитивно. Для "баланса" нужно будет добавить, что этот мост нарушает нормы международного права, что Крым аннексирован, а мост не простоит и месяца, как его смоет подводным течением.

Здесь опять-таки прямая цензура, которая к тому же открывает широкое поле для трактовок, а следовательно - и санкций против медиа.

Также в законопроекте говорится о том, что владеть и контролировать СМИ в Украине не могут граждане РФ. Причем для Нацсовета хватит не только юридически установленных фактов, но и неких "признаков" того, что медиа контролируется россиянами.

Что это за признаки - в проекте закона не оговорено. Но видимо здесь есть еще одна лазейка для того, чтобы закрывать СМИ, которые напрямую или через цепочку фирм контролируются украинскими гражданами, бежавшими после Майдана в Россию - например, Сергеем Курченко или экс-министром доходов и сборов Александром Клименко.

Впрочем, не исключено, что "признаком" для Нацрады станет информация из разряда "переписок Суркова с редактором Х", которая выйдет, к примеру, на "Миротворце".

Карманная медиаструктура Нацсовета

Отдельно в законе регулируется создание журналистской структуры, которая будет работать при Нацсовете.

В нее будут допускаться только зарегистрированные в этом совете медиа. То есть, чтобы крупному интернет-СМИ туда попасть, надо сначала пройти регистрацию в Нацраде. После этого ему не имеют права отказать в участии.

Решения принимаются большинством в 55% голосов.

Задачей этого "профсоюза" будет создание кодексов с правилами распространения информации. И экспертной оценки нарушений, которые появляются в информационном поле.

В дальнейшем эту оценку будет учитывать Нацрада при вынесении решений по применению санкций в отношении СМИ (в том числе штрафов, лишении лицензий и блокировке).

Тут главный вопрос в том, насколько власти удастся продвинуть своих людей в руководящие органы этой структуры. Потому что очевидно, что наиболее драконовские решения будут сначала проводиться через "орган саморегуляции" и выдаваться за "голос общественности".

При этом "нашпиговать" новое ГО своими людьми большой проблемы не составит. Каждое СМИ будет иметь один голос, независимо от своего веса на рынке. То есть в теории не проблема на 10 реальных медиа завести в этот орган еще 50 квази-СМИ, не имеющих аудитории, обеспечив численный перевес при любом голосовании.

Также в эту организацию будут приниматься представители других общественных структур - например, грантовые медиаэксперты, у которых специфические лоббистские наклонности. Что позволит власти собрать еще больший кворум.

Первые выводы

После прочтения законопроекта стало понятно, что туда не включили несколько изначально скандальных норм. Например, уголовную ответственность для журналистов за "дезинформацию". Или принудительное регулирование соцсетей вроде YouTube или Facebook.

Это значит, что у блогеров, которые в основном "живут" на этих и других международных платформах, проблем никаких не будет. Уголовная статья им не грозит, а заблокировать Facebook или Telegram Нацсовет не сможет.

Три главные, стратегические новации законопроекта, заключаются в следующем:

1. Законодательно запрещается объективно говорить о России, а также происходящем в Крыму и на Донбассе. Это удар по тем СМИ, которые пытаются действительно соблюдать баланс в этом сложном вопросе и призывают к компромиссу с Москвой, Донецком и Луганском для окончания войны.

Очевидно, что цель этих запретов - дать Нацсовету новые поводы для проверки "не таких" телеканалов и сайтов, новых штрафов и в перспективе - закрытия этих СМИ.

2. Включение интернет-СМИ в орбиту надзора властей - с проверками, штрафами и упрощенной процедурой их блокировки.

3. Обеспечивается надзор за исполнением этих двух задач Нацсоветом по ТВ и радиовещанию, который приобретает невиданные полномочия.

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