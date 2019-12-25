В Ковельской районной больнице совместная с киевским Институтом сердца бригада провела трансплантацию сердца. Это первая подобная операция в Украине за последние 15 лет.

Об этом сообщил в Facebook руководитель Института сердца Борис Тодуров, который принимал участие в операции.

"Трансплантация сердца. После 15-ти летнего перерыва мы сделали это. Совместная бригада Института Сердца и Ковельской районной больницы. Пациента везли из Киева, поскольку невозможно было привезти донорское сердце", - написал он.

Отмечается, что это всего третья операция по трансплантации сердца, проведенная в Украине.

Напомним, что Рада отложила введение системы трансплантации до 2021 года.

Ранее "Страна" сообщала, что Тодурова год назад единогласно переизбрали директором Института сердца в Киеве.