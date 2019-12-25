В городе Колорадо-Спрингс в США пожилой мужчина ограбил местный Academy Bank, а затем разбросал деньги по улице, крича "Веселого Рождества!".

Об этом сообщает полиция Колорадо-Спрингс.

Очевидцы собрали часть денег и вернули их в банк. Когда деньги в сумке мужчины закончились, он подошел к кафе, сел перед ним и стал ждать полицию.

Как говорится в сюжете ТСН, свидетели рассказывают, что злодей был очень веселым.

Дэвид Уэйн Оливер предстанет перед судом 26 декабря. Мужчине назначили залог в 10 тысяч долларов.





Ранее сообщалось, что мужчина с бейсбольной битой оглушил и ограбил почтальона в селе Винницкой области.

Также мы писали, как на Оболонском проспекте в Киеве ограбили прокурора.