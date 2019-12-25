Опубликовано видео, как иномарка на скорости снесла ВАЗ, который разлетелся на части
На видео попала жуткая авария, которая произошла в Киеве на улице Бориспольской. Камера наблюдения запечатлела, как на перекрестке темная иномарка на большой скорости протаранила ВАЗ.
От удара посыпались искры и "Жигуль" разлетелся на части. Ролик опубликован на странице "Киев оперативный" в соцсети.
О пострадавших в ДТП не сообщается.
Опубликованное видео вызвало резонанс в соцсетях. В комментариях пользователи соцсети отмечают, что ударивший ВАЗ автомобиль превышал скорость. При этом другие комментаторы пишут, что иномарка двигалась по главной дороге, а "Жигуль" ее должен был пропустить.
Ранее "Страна" писала о том, что появились фото и видео с места ДТП в Киеве, где накануне католического Рождества погиб мужчина.
Также мы сообщали, что на видео попал момент ДТП под Киевом, в котором пожилую женщину сбил внедорожник.