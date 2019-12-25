Украинский шахматист Павел Эльянов не будет выступать за сборную Украины. Такое заявление спортсмен сделал в эфире YouTube-канала Chess-News.

"Мы требовали смены тренера. Сейчас мы уже ничего не требуем, потому что позиция Федерации абсолютно ясна и она совершенно неконструктивна. Никто никаких компромиссов не предложил, Федерация не хочет решать этот вопрос с ведущими игроками. На данный момент я прекращаю все взаимоотношения с Федерацией шахмат Украины. И играть за сборную не буду, не настроен под флагом Украины выступать", - заявил Эльянов.

Этому заявлению предшествовало требование украинских шахматистов пересмотреть назначение на должность главного тренера Александра Сулипы и доверить этот пост Владимиру Баклану. Однако в Федерации требование спортсменов не поддержали.

Павел Эльянов - международный гроссмейстер (с 2001 года). В составе сборной Украины он стал победителем шахматных Олимпиад 2004 и 2010 годов, серебряным призером Олимпиады-2016 и командного чемпионата мира 2015 года, бронзовым призером Олимпиады 2012 года, бронзовым призером командного чемпионата мира 2011 года и бронзовым призером командного чемпионата Европы 2009 года.

Напомним, украинские шахматисты взяли серебро на 22-м командном чемпионате Европы, который проходил в грузинском Батуми.

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