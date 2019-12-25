В сети появилось видео с места угона черного автомобиля Honda 2011 года выпуска. Видео опубликовали на Facebook в сообществе "Киев Оперативный".

В сообщении говорится, что автомобиль угнали в поселке городского типа Глеваха, что находится в Васильковском районе Киевской области.

Обращает на себя внимание, как быстро угонщик проник в авто и как быстро его завел - неизвестному профессионалу потребовалось всего около минуты.

Ранее "Страна" писала, что в Соединенных Штатах Америки несовершеннолетняя угнала самолет и врезалась в ограждение.

Также мы рассказывали о том, что в Белой Церкви, что находится в Киевской области, у патрульных полицейских угнали служебный автомобиль, когда сотрудники полиции прибыли на вызов о краже и общались с неадекватным мужчиной.



