Подозреваемая в совершении убийства журналиста Павла Шеремета врач и волонтер Юлия Кузьменко подала судебный иск против МВД и министра Арсена Авакова.

Об этом сообщает "Главком", ссылаясь на данные госпортала "Судебная власть Украины".

Уточняется, что Юлия Кузьменко намерена защищать свою честь, достоинство и деловую репутацию. Третьим лицом в деле является телерадиокомпания "Украина".

Как рассказала адвокат Кузьменко, Виктория Дейнека, 13 декабря в программе "Свобода слова Савика Шустера" министр Арсен Аваков заявил, что Юлия Кузьменко отказалась давать показания по делу убийства Шеремета, а это является недостоверной информацией.

"Если Министерство внутренних дел считает, что Кузьменко отказалась, то должен быть соответствующий протокол допроса, где указано, что она использовала статью 63 Конституции. Такого протокола допроса нет, потому что допроса не было. Такой допрос, где она давала показания, был после выхода этой программы. Кроме этого, во время судебных заседаний Юлия Кузьменко не использует статью 63 Конституции и дает показания. Поэтому мы будем настаивать, чтобы информация, распространенная Аваковым, была опровергнута", - сказала представительница истицы.

Напомним, накануне Киеский апелляционный суд оставил под стражей подозреваемую по делу Шеремета Юлию Кузьменко до 8 февраля. Судебное заседание сопровождалось несколькими скандалами. В частности, радикалы избили журналиста портала "Шарий.нет" Дмитрия Кучера. А также в самом зале суда сторонники Юлии Кузьменко угрожали расправой журналисту "Страны".