Супруга легендарного автогонщика Михаэля Шумахера Коррина прервала молчание и обратилась к его почитателям в канун 6-летия со дня падения супруга во французских Альпах, когда спортсмен получил тяжелую травму и с тех пор не появлялся на публике.

Дело в том, что 29 декабря фан-клуб Михаэля в его родном городе в Германии открывает в социальных сетях новую страницу под девизом KeepFightingMichael, чтобы напомнить всему миру о выдающемся гонщике, пишет Foxsports.

"Большие дела начинаются с маленьких шагов. Из множества маленьких элементов может сложиться огромная мозаика. Вместе вы сильнее - именно так движение KeepFighting, объединяя усилия людей, помогает им сохранять надежду", - заявила Коринна Шумахер.

Напомним, в течение шести лет семья Михаэля Шумахера обеспечивает в своем поместье в Швейцарии атмосферу полной приватности и сводит к минимуму информацию о состоянии гонщика.

Ранее в этом месяце доктор Шумахера раскрыл подробности лечения, получаемого легендой автоспорта.

Жан-Франсуа Пайен, который первым заявил, что Шумахер вышел из комы пять лет назад, сказал немецкому изданию In Touch, что разработан план восстановления Микаэля на один - три года.

"Я все еще навещаю его время от времени и говорю с семьей о любом прогрессе, который я вижу", сказал доктор.

Врач похвалила Коринну, сказав, что она сделала все необходимое, чтобы помочь мужу выздороветь, и приписала ей "необычайную силу воли" и понимание того, что ждет впереди.

"Она видит вещи очень четко и сделает все, чтобы улучшить состояние ее мужа", утверждает доктор.

Жена семикратного чемпиона Формулы-1 продала его личный самолет стоимостью более 33 миллиона евро, а также загородный дом в Норвегии, чтобы обеспечить лечение супруга, которое обошлось в районе 20 миллионов евро.

В сентябре 2019 года персонал парижской клиники, куда был привезен семикратный чемпион Формулы-1 заявил, что легендарный гонщик пришел в сознание и готовится к операции на сердце.

Также мы сообщали, что выздоравливающий Михаэль Шумахер смотрел гонку вместе с главой FIA Жаном Тодтом.