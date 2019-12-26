26 декабря прошло Солнечное затмение, которое, по мнению астрологов, наложило отпечаток на сегодняшний день. Всем знакам Зодиака советуют использовать это время для генерирования идей, ведь они могут воплотиться. Поэтому лучше думать о чем-то продуктивном, привести мысли и дела в порядок.

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Овен (21.03 - 20.04)

Сегодня вас может охватить желание быть в центре внимания, быть правым, доказывать свою току зрения. Обратная сторона этого - возможные конфликты и размолвки с окружающими. Постарайтесь держать себя в руках и не ссориться с близкими ради установления, как вам кажется, единственно правильной истины. Учитывайте, что у других есть своя точка зрения.

Телец (21.04 - 20.05)

Тельцов может захватить ностальгия по былым хорошим временам. Главное в тоске по прошлому не упустить настоящее, ведь реальная жизнь продолжается. Сегодня хорошо подумать о том, чтобы завязать новые знакомства, уделить внимание близким, спланировать путешествие, начать читать новую книгу.

Близнецы (21.05 - 21.06)

Близнецам могут напоминать о себе нерешенные дела. Если часто стали повторяться похожие нежелательные ситуации, подумайте, почему вы наступаете на одни и те же грабли. Перейти на другой уровень получится, если разобраться со старыми проблемами. Посмотрите, какие из них вы можете начать решать еще до конца уходящего года.

Рак (22.06 - 22.07)

У Раков сегодня появится шанс реабилитироваться и исправить старые ошибки. Кроме того, нужно обратить внимание на свое здоровье. Возможно обострение хронических заболеваний. Устройте себе разгрузочный день, наладьте сон и отдых. Эти простые шаги позволят почувствовать себя лучше.

Лев (23.07 - 23.08)

У Львов возможны ситуации, когда понадобится помощь, но коллеги и близкие вдруг окажутся слишком заняты собственными делами. Не спешите на них обижаться. Судьба испытывает вас, чтобы вы собрались с духом, достойно пережили этот период и поняли, чего стоите в одиночку. Если вы справитесь - не за горами приятные бонусы и вознаграждение.

Дева (24.08 - 23.09)

Девы сегодня могут быть популярны благодаря своему обаянию. Окружающих, как магнитом, будет тянуть к вам. Главное не зазнаться, и подкрепить хорошее мнение о себе внимательностью и добротой, ведь высокомерное поведение легко оттолкнет от вас поклонников.

Весы (24.09 - 23.10)

У Весов не самый удачный день. Ваши идеи могут игнорировать и критиковать, что понизит вашу самооценку. Важно разделять, с какой целью вас критикуют, если это конструктивно - посмотрите, что можно взять полезного, если нет - попытайтесь дистанцироваться от таких людей.

Скорпион (24.10 - 22.11)

У Скорпионов на работе сегодня будет стабильность, а вот личные отношения могут дать трещину. Чтобы не допустить этого, будьте гибкими, идите на компромисс, не раздражайтесь по мелочам. Старайтесь поддерживать свою половинку, ведь все устали. Поддержка сейчас важна, как никогда.

Стрелец (23.11 - 21.12)

На вашу личную жизнь и работу наступает хаос, так что без организаторских способностей не обойтись. Постарайтесь подумать, как распределить свое время, работу и силы более эффективно. Возможно, вам придется помогать в этом и окружающим. Не отказывайте им в помощи. В этот момент вам могут открыться пути решения собственных проблем.

Козерог (22.12 - 20.01)

Козерогов может охватить страх и тревога, который они будут маскировать под напускным оптимизмом, а потом обижаться, что их никто не поддерживает. Но чтобы получить поддержку придется раскрыться, ведь прочитать ваши мысли окружающие не могут.

Водолей (21.01 - 20.02)

Возможно Водолеям и захочется сегодня заняться чем-то глобальным, вот только такие идеи лучше отложить и заняться чем-то мелким и рутинным. А когда придет время для чего-то важного и нового, вы уже разгрузите свою текучку.

Рыбы (21.02 - 20.03)

Рыбам сегодняшний день приготовил легкое и хорошее настроение. Особых поводом для грусти не будет. Хорошо поддержать себя в этом настроении и устроить что-нибудь приятное - встреча с друзьями, просмотр любимого фильма, прогулка.

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