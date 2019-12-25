В Китае появились на свет свиньи с многократно отредактированным геномом, который в результате стал совместим с человеческим. Таким образом теперь органы от свиней можно будет пересадить человеку, потому что иммунная система людей не воспримет их агрессивно. Клинические испытания органов начнутся в ближайшие несколько лет.

Об этом пишет Science.

Уточняется, что редактированием генома свиней занималась компания eGenesis. Сначала из ДНК животных были исключены три гена, затем добавили девять новых и исключили 25 размножающихся в геноме вирусов.

Каждый из этапов позволил решить одну из проблем возможной пересадки органов свиньи в организм человека. Первое редактирование, как утверждают в компании, позволило органам стать физически совместимыми с человеческими по строению, размеру и функциям. Второе снизило вероятность отторжения органов иммунной системой, которая настороженно относится к любым чужеродным молекулам.

И, наконец, третий этап редактирования позволил исключить из генома вирусы, которые содержатся в ДНК каждого организма. Речь идет об эндогенных вирусах, которые существуют только в пределах ядра клетки.

Редактирование проводилось с помощью CRISPR/Cas9, в нем участвовали несколько свиноматок. После рождения поросят исследователи установили, что они генетически стабильны.

Сами животные при этом родились физически здоровыми и фертильными - ученым удалось найти лишь "промахи" редактирования, однако они не затронули белок-кодирующие участки ДНК.

Фото: sciencemag.org

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