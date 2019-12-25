В Китае провели испытания баллистической ракеты, способной поразить любую цель, которая находится на территории Соединенных Штатов Америки. Об этом пишет The Washington Times.

Новейшая ракета JL-3 была запущена с атомной субмарины класса Jin ВМФ Народно-освободительной армии Китая. Пуск проходил из залива Бохай в северо-западной части Желтого моря. Уточняется, что американские разведывательные службы отслеживали испытания, которые были осуществлены еще в воскресенье, 22 декабря, на всем протяжении полета.

По данным СМИ, испытания были проведены в связи с ожиданиями разведкой США пуска ракеты КНДР большой дальности.

Ранее "Страна" писала о том, что США успешно испытали баллистическую ракету наземного базирования после выхода из ДРСМД.

Также мы рассказывали, что российские истребители сымитировали ракетный удар по американскому эсминцу Ross в Черном море.