Велосипедист погиб в результате ДТП, которое произошло в Донецкой области. Об этом сообщается на сайте регионального ГУНП.

Уточняется, что инцидент произошел 24 декабря вблизи пгт Цукурино.

"36-летний водитель автомобиля "Рено" совершил наезд на велосипедиста. В результате наезда, велосипедист погиб. По данному факту возбуждено уголовное производство", - говорится в сообщении.

Как установили правоохранители, водитель автомобиля "Рено", двигаясь по трассе Селидово - Горняк - Максимиляновка, совершил наезд на 61-летнего велосипедиста. Полученные в результате аварии травмы оказались несовместимыми с жизнью.

По факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия.

Фото: dn.npu.gov.ua

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