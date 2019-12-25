В католический Сочельник автомобиль "Рено" снес на дороге в Донецкой области пожилого велосипедиста
Велосипедист погиб в результате ДТП, которое произошло в Донецкой области. Об этом сообщается на сайте регионального ГУНП.
Уточняется, что инцидент произошел 24 декабря вблизи пгт Цукурино.
"36-летний водитель автомобиля "Рено" совершил наезд на велосипедиста. В результате наезда, велосипедист погиб. По данному факту возбуждено уголовное производство", - говорится в сообщении.
Как установили правоохранители, водитель автомобиля "Рено", двигаясь по трассе Селидово - Горняк - Максимиляновка, совершил наезд на 61-летнего велосипедиста. Полученные в результате аварии травмы оказались несовместимыми с жизнью.
По факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия.
Фото: dn.npu.gov.ua
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