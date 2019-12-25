В Черкасской области злоумышленник убил мужчину на одной из улиц Канева, полиция уже задержала его. Об этом пишет пресс-служба Национальной полиции в Черкасской области.

В сообщении говорится, что во вторник, 24 декабря, во второй половине дня в Каневское отделения полиции поступила информация, что на одной из улиц города лежит мужчина с многочисленными ножевыми ранениями.

Врачи, прибывшие на место происшествия пытались спасти пострадавшего, но ранения оказались тяжелыми и мужчина умер. Очевидцев на месте обнаружить не удалось. У полицейских была только одна зацепка - перед смертью мужчина успел сказать, что на него напал местный житель у которого с ним был конфликт.

Полицейские выяснили, что недавно у пострадавшего был конфликт с мужчиной в одном из развлекательных заведений.

"В течение нескольких часов кропотливого труда, был установлен полный круг лиц, которые были свидетелями того конфликта и установили лицо, на которое указывал пострадавший" - говорится в сообщении.

Мужчину нашли по месту жительства, у него полицейские изъяли одежду со следами крови. Злоумышленник сознался в содеянном.

Вещественные доказательства и орудия преступления изъяты. Открыто уголовное производство по части 1 статьи 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Нападающий задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Сейчас решается вопрос об объявлении ему подозрения и избрании меры пресечения.

Фото: пресс-служба полиции

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