В четверг, 26 декабря, в Украине снова будет пасмурная погода с осадками. На западе страны прогнозируют дожди с мокрым снегом. На остальной территории обещают только дожди.

Наиболее интенсивными они будут в Киевской, Житомирской и Черниговской областях. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В ночь на четверг почти на всей территории Украины ожидается температура воздуха +1-6 градусов. Только на Волыни, в Ровенской и Луганской областях столбик термометра может опуститься до -1.

Днем на всей территории Украины прогнозируют плюсовую температуру. Теплее всего будет на юге, где воздух прогреется до + 4-7 градусов. Холоднее всего - на западе - от 1 до 3 градусов тепла.

Ранее "Страна" писала о том, что синоптик рассказала, что 26 декабря будет тепло, туманно и пойдет мокрый снег.

Также мы сообщали, что синоптик сообщила, когда в Украине начнется похолодание и придут мокрый снег с гололедом.