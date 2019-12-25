В Париже - столице Франции, где подняли пенсионный возраст с 62 до 64 лет, - танцовщицы Парижской оперы под открытым небом исполнили отрывок из балета "Лебединое озеро" в рамках протеста против правительственной пенсионной реформы. Об этом информирует "France 24".

Танцовщицы балета в белых пачках станцевали несколько сцен из "Лебединого озера" во дворе дворца Гарнье. Спектаклю длился 20 минут, проходил в сопровождении Парижского симфонического оркестра. За мини-концертом наблюдали сотни людей. Позади балерин был установлен баннер, который гласил: "Культура в опасности".

Танцовщицы и танцовщики Парижской оперы могут стать одними из нескольких категорий работников, включая железнодорожников, которые могут ощутить крупнейшие негативные последствия пенсионной реформы.

Порядок выхода на пенсию танцоров балета был введен еще в XVII веке. На сегодня он предполагает ранний выход на пенсию танцоров балета в 42 года, что на 20 лет меньше обычного минимального пенсионного возраста. Как отмечают танцовщицы балета, им будет трудно поддерживать хорошие профессиональные кондиции до 64-летнего возраста, как это предусматривает новая пенсионная реформа. Из-за забастовки артистов Парижская опера уже понесла около 8 млн евро убытков.

Видео: YouTube/AFP News Agency

Мы писали о том, что во Франции с 5 декабря продолжается общенациональная забастовка против правительственной пенсионной реформы. Так, она оставила Париж на Рождество без метро и наземного транспорта.