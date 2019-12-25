Миллиардер Майкл Блумберг, который может баллотироваться на пост президента США от Демократической партии, использовал труд заключенных в избирательной кампании. Компания-подрядчик использовала для агитации call-центры в тюрьмах Нью-Джерси и Оклахомы. Об этом пишет The Intercept.

По данным издания, заключенные женского исправительного центра обзванивали избирателей в Калифорнии. В конце разговора они объявляли, что звонок был оплачен кандидатом, но не уточняли, что звонят из тюрьмы.

Заключенные работают на компанию ProCom. Она перечисляет по 7,25 долларов за час работы сотрудника call-центра управлению исправительного учреждения. Однако сами работники, согласно официальным данным, получают не более 27 долларов в месяц.

Официальный представитель Майкла Блумберга Джули Вуд рассказала, что команду кандидата не информировали об использовании труда заключенных.

"Мы не знали об этом, и никогда не допустили бы этого, если бы знали", - ответили в штабе и заверили, что разорвали контракт с компанией.

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