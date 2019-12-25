В одной из воинских частей в Одесской области избили женщину-военнослужащего. Об этом заявил министр обороны Андрей Загороднюк в Facebook.

"Только что мне стало известно о факте избиения женщины-военнослужащего в одной из воинских частей в Одесской области. С рабочим визитом в Одессе находится мой заместитель Иван Руснак, который разбирается с ситуацией на месте" - написал чиновник.

Военная служба правопорядка проводит служебное расследование и предоставляет соответствующие материалы в Военную прокуратуру. Министр отметил, что берет дело под личный контроль и пообещал сообщить детали позже.

Вместе с тем, полиция Одесской области пока не сообщает о происшествии.

Скриншот: Facebook/Андрій Загороднюк

Ранее "Страна" писала, что полиция открыла уголовное дело в связи с нападениями на журналистов в суде по делу Шеремета.

Также мы рассказывали, что под Одессой двое подростков избили ребенка, заставили его раздеться и выложили видео с издевательствами в интернет.