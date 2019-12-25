В Киеве мужчина открыл стрельбу по обидчику своего отца, ранил его в грудь и сбежал с места происшествия. Об этом сообщается на сайте столичной Нацполиции.

Инцидент произошел в среду, 25 декабря на улице Павла Тычины. По адресу выехали правоохранители и осмотрели место происшествия, а также пообщались со свидетелями, очевидцами и опросили потерпевшего.

"По словам мужчины, утром между ним и отцом знакомого возник конфликт из-за того, что тот якобы похитил мангал с территории его предприятия. Поэтому сын решил ему отомстить, дождался возле дома, несколько раз выстрелил в него, а затем скрылся", - говорится в сообщении.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Медики госпитализировали 42-летнего пострадавшего с огнестрельным ранением груди. В течение нескольких часов сотрудники уголовного розыска установили местонахождение стрелка и задержали его. Им оказался местный житель, 1984 года рождения.

Открыто уголовное дело по статье о покушении на умышленное убийство (ч.2 ст.115 УК Украины. Задержанному грозит до 15 лет лишения свободы.

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