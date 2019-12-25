Президент Украины Владимир Зеленский, который сегодня разрешил покупать электроэнергию у России, подписал закон № 157-ІХ, который регулирует вопросы аренды государственного и коммунального имущества. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

В сообщении говорится, что закон внедряет простую и прозрачную процедуру предоставления в аренду государственного и коммунального имущества.

Документ излагает в новой редакции закон Украины "Об аренде государственного и коммунального имущества", а также вносит изменения в Хозяйственный и Гражданский кодексы, Кодекс Украины по процедурам банкротства и ряд законов, определяя правовые, экономические и организационные отношения, связанные с передачей в аренду имущества, находящегося в государственной и коммунальной собственности.

Согласно закону, передача в аренду государственного и коммунального имущества будет осуществляться путем продажи права аренды на имущество на электронном аукционе в электронной торговой системе. В этой системе в открытом доступе опубликована вся информация о договорах аренды государственного и коммунального имущества.

Закон определяет четкие этапы и сроки процедуры передачи в аренду государственного и коммунального имущества, которое не используется государством.

Аукцион проводится при наличии заявлений на участие в аукционе не менее чем от двух участников и считается состоявшимся в случае осуществления на аукционе не менее одного шага аукциона. Для участия в аукционе потенциальный арендатор подает заявку на участие в аукционе путем заполнения электронной формы в электронной торговой системе, установленной администратором. Порядок подачи заявлений на участие в аукционе устанавливается правительством.

Аукцион проводится в соответствии с договором, заключаемым между арендодателем и оператором электронной площадки.

Согласно закону, протокол о результатах аукциона формируется и публикуется в электронной торговой системой автоматически в день завершения аукциона в электронной форме. В то же время сведения об участниках аукциона не подлежат разглашению до окончания аукциона.

Кроме того, урегулируется порядок передачи в аренду имущества без проведения аукциона и закрепляется субъектный состав и основания для такой передачи имущества в аренду без аукциона.

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