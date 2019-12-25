Парламентский комитет по вопросам свободы слова и информационной политики соберется на заседание из-за нападения на журналистов под Апелляционным судом Киева. Об этом сообщает ZIK.

По словам нардепа Нестора Шуфрича, на заседании также будут присутствовать представители МВД и глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко. "Скажу, что и наша партия "Оппозиционная платформа - За жизнь", и комитет по вопросам свободы слова и информационной политики внимательно наблюдают за тем инцидентом, очередным нападением на журналистов канала ZIK, произошедшим в отношении Андрея и Аллы вчера. Безусловно, будет реакция, будет заседание комитета, уже МВД подтвердило, что они будут присутствовать, также будет председатель Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко. Мы сделаем все, чтобы (к сожалению, я не могу гарантировать, что такого больше не произойдет) виновные были наказаны, потому что эти дерзость и насилие над журналистами недопустимы и с этим надо бороться", - сказал Нестор Шуфрич.

Напомним, 24 декабря под зданием Апелляционного суда Киева во время слушаний резонансного дела об убийстве Павла Шеремета радикалы напали на журналистов. В частности, избили корреспондента издания Sharij.net, угрожали корреспонденту "Страна.ua" Юлии Корзун, а журналистку телеканала ZIK Аллу Жизневскую ударили по рукам, когда она снимала это на камеру телефона.

Как сообщала "Страна", "Оппоплатформа" потребовала от властей разобраться с нападениями на журналистов.