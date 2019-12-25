Вице-премьер России Дмитрий Козак, сказал о том, что выплата Украине компенсации в 2,9 миллиарда долларов по Стокгольмскому арбитражу это "капля в море" по сравнению с потенциальными рисками для России. Об этом сообщают "Ведомости".

"Предсказать, насколько кто выиграл, не может ни Украина, ни мы... $2,9 млрд, которые мы заплатим во исполнение уже вступившего в силу решения суда, - это капля в море по сравнению с теми претензиями, которые могли бы быть для России", - отметил политик.

Ранее "Страна" писала, что Козак заявил, что Кремль заинтересован в том, чтобы сохранить транзит газа через Украины через 5 лет.

Также мы рассказывали, что министр энергетики Оржель рассчитывает, что Украина в течение 5 лет получит $15 млрд за транзит российского газа.