Сегодня, 25 декабря, журналиста "Страны" Юлию Корзун признали потерпевшей (ст.55 УПК Украины) после вчерашних угроз в ее адрес на суде по делу убийства Павла Шеремета.

"Меня признали потерпевшей по факту препятствия журналисткой деятельности, а также угроз в мой адрес. У Кучера (журналиста издания "Шарий.нет" Дмитрия Кучера, которого радикалы избили ногами и облили мочой - Ред.) будет другая квалификация, так как его избили. Предоставили следователю фотографии, видео и видео личностей, которые мне угрожали. А также к материалам дела прикрепим скриншоты комментариев на Фейсбук под моим вчерашним постом, как угрозы", - рассказала Юлия Корзун.

Фото: Страна.ua

Напомним, журналистка "Страны" Юлия Корзун, которая находилась 24 декабря в Апелляционном суде Киева, где рассматривалась мера пресечения для Юлии Кузьменко, подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета, получила угрозы и оскорбления в свой адрес со стороны группы поддержи Кузьменко (подробнее можно прочитать здесь).

Журналист "Страны" смогла покинуть здание суда после заседания по делу Шеремета лишь с частной охраной. Полиция при этом проявила бездействие.

Полиция открыла уголовное производство в связи с нападениями и давлением на журналистов 24 декабря в Апелляционном суде Киева. Следователи квалифицировали произошедшее как угрозу и насилие в отношении журналистов и внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.345-1 Уголовного кодекса Украины (умышленное причинение журналисту побоев, легких или средней тяжести телесных повреждений). Санкция которой предусматривает до пяти лет лишения свободы.