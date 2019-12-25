Один человек погиб и один получил ожоги в результате взрыва в жилом доме, который произошел накануне в селе Полтавской области. Об этом сообщается на сайте регионального управления ГСЧС.

Уточняется, что ЧП произошло 24 декабря около полудня. В Службу 101 поступило сообщение о взрыве с последующим возгоранием в одноэтажном жилом доме на улице Пролетарской в селе Малая Перещепина, Новосанжарского района. Спасателям звонили соседи, которые услышали звук взрыва.

"Взрывом и огнем уничтожен жилой дом. Пожарные спасли хозяина дома 1956 года рождения, которого с ожогами направили в больницу. Также под завалами дома спасатели обнаружили тело женщины 1978 года рождения", - говорится в сообщении.

К тушению привлекались восемь человек личного состава и две единицы техники. Ущерб и причины происшествия устанавливаются.

Фото: pl.dsns.gov.ua

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