Климатологи из Университета в Мельбурне (Австралия) разработали два сценария потепления на Земле и предсказали, что быстрое увеличение глобальной средней температуры приведет к экстремальной жаре во многих регионах планеты. Об этом пишет издание Science Alert.

В первом сценарии происходят интенсивные выбросы и быстрый рост средней температуры, во втором изменения протекают медленнее. В обоих сценариях средняя температура вырастает на 1,5-2 градуса Цельсия. В первом сценарии последствия будут катастрофическими, поскольку во многих регионах Земли средние температуры могут вырасти гораздо больше, чем на 1,5-2 градуса.

В быстром сценарии около 600 миллионов человек будут жить в районах, где летом будет жарче как минимум на 0,5 градуса Цельсия. В медленном сценарии потепление затронет 20 миллионов человек. Если выбросы парниковых газов не будут стабилизированы, то экстремальная жара затронет такие крупные города мира, как Нью-Йорк, Стамбул, Багдад, Сеул и Токио. По мнению ученых, это связано с тем, что участки суши быстро нагреваются, и океан не успевает поглотить тепло.

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