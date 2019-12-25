В понедельник, 24 декабря, сотрудникам Верховной Рады и народным депутатам выдавали зарплату. К кассе за получением денежных средств выстроилась огромная очередь. Видео, как госслужащие переругались в ожидании своего череда, опубликовано на Тelegram-канале "Политика Страны".

Так, на видео видно, как депутат от "Слуги народа" Анатолий Остапенко пытается пройти вне очереди. Женщины выразили недовольство поступком мужчины, который не удосужился даже спросить разрешение о том, чтобы занять место в очереди. Как видно на видео, некоторое время нардеп отказывается называть свое имя, но в конечном итоге признается, кто он.

Как уточнил источник "Страны", выдавали зарплату всем сотрудникам Верховной Рады (кто еще не подал заявление на карту), а также компенсацию на осуществление депутатских полномочий за декабрь.

Как сообщала "Страна", Анатолий Остапенко ранее прославился непристойной перепиской на заседании Верховной Рады.

Ранее депутат-мажоритарщик от "Слуги народа" рассказал о зарплатах в конвертах, о том, как ему удается все время попадать в скандалы и почему Ирина Геращенко злая, хотя и блондинка.

Также "Страна" писала, как нардеп от "Слуги народа" Вячеслав Медяник обсуждал на рабочем месте, как порешать вопросы с прокурорами.