В Припяти впервые после аварии 26 апреля 1986 года в четвертом энергоблоке Чернобыльской АЭС установили новогоднюю елку. Об этом сообщает ZIK.

Елку установили около дворца культуры "Энергетик". Бывшие жители города специально приехали в зону отчуждения, украсили праздничное дерево новогодними игрушками и своими детскими фотографиями.

Фото: ZIK

Напомним, что ранее Зеленский призывал убрать предпосылки для коррупции при проходе в зону АЭС и создать зеленый коридор для туристов.

Отметим, что вокруг АЭС создана так называемая зона отчуждения, из которой эвакуировали два города - Припять и Чернобыль, а также 74 села.

Ранее "Страна" писала, что под Днепром установили новогоднюю елку на глубине 40 метров.

Кроме того, мы рассказывали, что по Киеву прошел новогодний парад с белыми медведями и снеговиками.