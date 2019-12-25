Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в Ливии находятся 2 тысячи наемников российской ЧВК Вагнер. Заявление турецкого лидера прозвучало на совместной пресс-конференции с президентом Туниса Каисом Саидом.

Об этом сообщает агентство Анадолу.

"Для чего и почему сегодня в Ливии находятся пять тысяч наемников из Судана и две тысячи наемников из ЧВК Вагнер? Что они там делают?", - спросил Эрдоган. Он выразил обеспокоенность ситуацией в Ливии и прокомментировал возможность отправки турецкого контингента в страну.

"Турция еще никогда не была "незваным гостем". Если поступит соответствующее обращение от ливийских властей, мы рассмотрим этот вопрос", - сказал Эрдоган. Турецкий лидер также напомнил, что его страна поддерживает Правительство национального согласия (ПНС) Ливии, а не противостоящего ему командующего Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифу Хафтара, которого по некоторым данным СМИ и поддерживают наемники.

Ранее турецкий президент подчеркивал, что Анкара не будет закрывать глаза на присутствие наемников из РФ в Ливии.

Напомним, 13 декабря этого года в Ливии фельдмаршал Халифа Хафтар объявил наступление на столицу.

А год назад здание МИД Ливии подорвал смертник из ИГИЛ, погибли три человека, ранены - 21.