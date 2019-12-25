Директор Одесского зоопарка Игорь Беляков снялся в новогоднем клипе. Директор в костюме крысы прощается с символами прошлых лет. Видео опубликовано на YouTube.

На видео Беляков к серым лицом и крысиным носом разгуливает по территории заопарка, а в конце встречается с людьми в костюмах свиньи, собаки и петуха и выпивает с ними за наступающий Новый год. Человек-свинья, символ этого года, в клипе уступает свое место человеку-крысе.

В видео есть фрагмент, когда человек-крыса подходит к маленькому ребенку, сидевшему на качелях и начинает его раскачивать. Малыш выглядит испуганным.

Напомним, по восточному календарю символом 2020 года будет Белая Металлическая Крыса. 2019 год был годом Земляной Свиньи, 2018 - Желтой Земляной Собаки, а 2017 - Огненного Петуха.

Видео: YouTube/Большое путешествие

Такое видеопоздравление уже вошло в традицию у директора Одесского зоопарка. Так, накануне наступающего года Свиньи - 2019 директор Одесского зоопарка Игорь Беляков снял театрализованный клип, в котором снялся в образе Собаки, за которой гоняется с ножом и ружьем розовый символ с пятачком.

А в 2016 году директор поздравил украинцев с наступающим Новым годом, одевшись в костюм Огненного Петуха.