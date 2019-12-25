Британская королевская семья посетила рождественскую службу в церкви Святой Марии Магдалины в Сандрингеме. Королева Елизавета II в ярко-красном пальто стала главной гостьей храма. Она появилась на праздничной службе в компании герцогов Кембриджских (принц Уильям и Кейт Мидлтон), принца Чарльза с герцогиней Камиллой, принцессы Анны, принцессы Беатрис с возлюбленным Эдоардо Мапелли-Моцци и других. Об этом пишет Vogue.

Особое внимание было сосредоточено на принце Уильяме и Кейт Миддтон, которые впервые взяли с собой на службу старших детей - Джорджа и Шарлотту. На службе герцогиня Кэтрин появилась в сером длинном пальто с подчеркнутой талией Catherine Walker, которое она дополнила сложносочиненной шляпкой бутылочного цвета Lock & Co и туфлями в цвет. В этом же оттенке был собран и образ маленькой Шарлотты, а вот темно-синее пальто принца Уильяма сочеталось с одеждой Джорджа.

Также в честь праздника герцоги Кембриджские представили рождественскую открытку, на которой принц Уильям изображен вместе с детьми. Поклонники королевской четы уже успели всполошиться, что на ней нет герцогини Кэтрин, но именно она является автором этого фото, сделанного в Норфолке.

Герцоги Сассекские (принц Гарри и Меган Маркл) в этом году решили провести Рождество за пределами Британии. Они отправились в Канаду, где живет мама Меган Маркл. По их словам, им очень нравится камерная атмосфера этих мест.

Фото: vogue.ua

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