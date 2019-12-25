В Париже конструкции сгоревшего собора Нотр-Дам все еще настолько хрупкие, что существует 50% вероятность того, что первозданный вид памятника архитектуры сохранить будет невозможно. Об этом сообщил настоятель собора Патрик Шове в интервью AP.

По его словам, реставрационные работы после большого пожара, вероятно, не начнутся до 2021 года. "Сегодня мы можем сказать, что есть вероятность в 50%, что собор будет сохранен. Также существует вероятность в 50% того, что леса, установленные после пожара, могут разрушиться на три свода, поскольку, как вы видите, здание все еще очень хрупкое", - сказал он.

Собор XII века находился на реконструкции после того, как в апреле здесь вспыхнул пожар, в результате которого обрушились крыша и шпиль. Одним из самых сложных этапов работы является изъятие 50 000 элементов старого леса, установленного в задней части здания. "Нам нужно полностью убрать леса, чтобы сделать здание безопасным, поэтому в 2021 году мы, вероятно, начнем восстановление собора", - сказал Шове.

"После того, как леса снимут, нам нужно оценить состояние собора, количество камней, которые необходимо удалить и заменить", - добавил он. По его оценкам, потребуется еще три года, чтобы люди могли снова безопасно войти в собор, но полное восстановление займет больше времени.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что хочет, чтобы собор был восстановлен к 2024 году, когда в Париже пройдет Олимпиада, но эксперты поставили под сомнение реалистичность этих сроков.

Как сообщала "Страна", в августе этого года со свода Собора Парижской Богоматери в Париже из-за жары начали падать камни.

"Страна" вела онлайн-репортаж из Парижа, как пожарные сражались с огнем спасая Собор Парижской Богоматери.