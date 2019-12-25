Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) раскрыли преступную схему "откатов". Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) требовали 800 тысяч гривен у должностных лицах госпредприятия "Артемсоль" (Соледар, Донецкая область) за помощь в ускоренном перечислении денег за выполненные подрядные работы. Об этом сообщают в пресс-службе ГБР.

В схеме был замешан заместитель начальника управления Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях, заместитель начальника одного из отделов Управления СБУв Запорожской области, а также ряд должностных лиц госпредприятия стратегического значения "Артемсоль".

Участники создавали искусственные препятствия подрядчикам во время процедуры подписания актов-приема выполненных работ, затягивали сроки перерасчета и присылали официальные письма в уполномоченные органы с требованием проведения проверок компаний-подрядчиков.

Таким образом созданы условия для получения откатов, который устанавливался в размере 15% от суммы заключенных договоров.

По результатам проведенных следственных действий задокументирован факт вымогательства и получения части "отката" 8500 долларов в Запорожье через заместителя начальника одного из отделов Управления СБУ в Запорожской области.

В городе Бахмут Донецкой области в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса задержан заместитель начальника управления Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях и заместитель начальника одного из отделов Управления СБУ в Запорожской области после получения ими остальной части денег - 540 тысяч гривен от представителя предприятия.

Сейчас решается вопрос о привлечении к уголовной ответственности должностных лиц ГП "Артемсоль". Также состоялись обыски по месту работы и проживания участников организованной группы. Досудебное расследование продолжается.

Фото: пресс-служба ГБР

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