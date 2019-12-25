В Харькове возле здания облгосадминистрации около двухсот активистов "Национального корпуса", "Правого сектора", "Фрайкора" и общественной организации "Традиции и порядок" протестуют против возможного обмена обвиняемых в теракте возле Дворца спорта в 2015 году. Об этом сообщает Hromadske.

Участники акции держат в руках плакаты с надписями: "Ненаказанное зло возвращается", "Убийц детей не меняем", "Не предайте погибших героев".

"Во-первых, преступники и террористы должны быть наказаны здесь. Это граждане Украины и они должны быть наказаны украинским судом. Зачем мы отдаем своих граждан России? Во-вторых, когда мы проводим такие обмены, как с Цемахом (Владимир Цемах, которого называют ключевым свидетелем в деле об уничтожении Боинга 777 рейса MH17 в небе над Донбассом, был отправлен в Россию в рамках обмена удерживаемыми лицами - Ред.), мы таким образом как бы снимаем ответственность с России за агрессию", - рассказал участник акции Дмитрий Шевчук.

За порядком следят около 50 полицейских.

Протесты в Харькове Фото: hromadske.ua

Напомним, теракт у Дворца спорта в Харькове произошел 22 февраля 2015 года во время формирования колонны активистов по случаю годовщины Революции Достоинства. В результате взрыва погибли четыре человека, девять пострадали. Трех человек задержали по подозрению в причастности к преступлению.

Суд по делу о теракте возле Дворца спорта длится до сих пор. Ближайшее заседание назначено на четверг, 26 декабря. Ожидается, что на нем допросят обвиняемых и перейдут к дебатам. Адвокат одного из обвиняемых заявил, что они внесены в списки на обмен между Украиной и так называемыми "ДНР" и "ЛНР", о котором Трехсторонняя контактная группа договорилась 23 декабря 2019 на переговорах в Минске. Защита потерпевших не знает, достоверна ли эта информация, но выступает против их передачи боевикам.

Как сообщала "Страна", Украина готовит на обмен экс-беркутовцев, обвиняемых в убийствах на Майдане.