В Харькове был задержан мужчина, который пытался пронести с собой в здание Хозяйственного суда Харьковской области предмет, похожий на боевую гранату Ф-1. Об этом сообщила Судебная власть Украины.

"Во вторник, 24 декабря, сотрудники Территориального управления Службы судебной охраны в Харьковской области задержали мужчину, который пытался пронести в здание Хозяйственного суда Харьковской области предмет, похожий на боевую гранату Ф-1", – говорится в сообщении.

Фото: court.gov.ua

Как отмечается, сотрудники дежурной смены Службы судебной охраны задержали мужчину, изъяв у него предмет, похожий на боевую гранату, и вызвали на место происшествия наряд полиции и специалистов взрыво-технической службы.

Прибывшие по вызову, изъяли похожий на гранату предмет, провели необходимые следственные действия и доставили задержанного мужчину в отделение полиции для дальнейшего выяснения всех обстоятельств происшествия.

Как уточнили правоохранители, у мужчины была изъята граната Ф-1 без запала.

"Он пояснил, что принес гранату в помещение суда с целью проведения обучения правилам обращения с боеприпасами", – говорится в сообщении.

Кроме того, во время обыска дома у задержанного, у него было обнаружение орудие (какое именно не уточняется) и боеприпасы.

По данному факту открыто уголовное производство по статье о незаконном обращении с оружием и боеприпасами (ч.1 ст.263 УК Украины).

Ранее сообщалось, что в Киевской области участковый нашел гранату у бездомного переселенца.

Также мы писали, что житель Донецка в "Борисполе" пытался пронести гранату на рейс Киев - Хургада.