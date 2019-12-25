Президент Бразилии Жаир Болсонару рассказал, что во время того, как он упал в президентской резиденции и ударился головой, он на некоторое время потерял память. Но на данный момент бразильский лидер чувствует себя хорошо. О своей проблеме болсонару заявил в эфире местного телеканала Band.

"В тот момент я потерял память. На следующий день мне удалось вспомнить многое, а уже сейчас я в полном порядке. Например, я не помню, что я делал вчера", - рассказал он.

Болсонару ранее на этой неделе упал во дворце, после чего его госпитализировали и сделали компьютерную томографию черепа. Она не выявила никаких осложнений. Одну ночь он провел в больнице после того, как медики рекомендовали ему покой.

Президент Бразилии отмечал, что "его здоровье в порядке", но "некоторые последствия нападения есть".

Ранее "Страна" писала, что президент Бразилии объявил, что у него может быть рак кожи.

Также мы рассказывали, что Жаир Болсонару заявил, что Леонардо ДиКаприо, дает деньги "неправительственным организациям", которые поджигают леса в Амазонии.