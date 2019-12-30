Предлагаем вниманию читателей гороскоп на предпраздничный понедельник, 30 декабря, для всех знаков зодиака.

Овен (21.03 - 20.04)

Часть сегодняшнего дня потратьте на мечты. Фантазируйте, чего бы вам хотелось больше всего. Думайте об этом в подробностях и красках. Завтра - Новый год! Обязательно загадайте желание и посмотрите на небо. Звезды, даже если они спрячутся за туманом, вам обязательно помогут!

Телец (21.04 - 20.05)

Накануне Нового года найдите время для себя. Маникюр, стрижка - обязательно сделайте, если еще не успели. Для подготовки праздничного наряда не экономьте силы. Совет девушкам: продумайте оригинальные макияж и прическу. Не бойтесь выглядеть вызывающе. На празднике вы будете самыми неотразимыми!

Близнецы (21.05 - 21.06)

Всегда ли вы готовите новогоднюю речь для близких? Если нет, то напишите ее. Уделите в ней внимание каждому присутствующему за праздничным столом. Скажите о каждом доброе слово, поблагодарите за участие в вашей жизни и пожелайте конкретику - то, что им нужно. Завтра звезды будут очень внимательны к вашим словам.

Рак (22.06 - 22.07)

Вы уже сделали подарок на Новый год самому себе? Если не успели, то вперед! У вас осталось всего два дня! Купите то, о чем мечтали. Деньги вы заработаете, не волнуйтесь! Сделайте себе наконец приятное. Это вдохновит вас на удивительные свершения в наступающем году.

Лев (23.07 - 23.08)

Накануне Нового года постарайтесь очистить организм, соблюдайте диету. И в целом на праздники старайтесь не перегружать желудок. Понятно, захочется попробовать все вкусности, но контролируйте количество. Лучше уделите больше внимания развлечениям, общению - это вам понравится намного больше!

Дева (24.08 - 23.09)

За день до Нового года постарайтесь вспомнить всех, кого вы могли обидеть или чьи чувства могли задеть. Попросите у них прощения (многие этого, кстати, не будут ожидать). Буквально сразу вы почувствуете на душе легкость, которой вам не хватало для того, чтобы уверенно идти в ваше лучшее будущее.

Весы (24.09 - 23.10)

Конец года подкинул вам сложности. Но все они закончатся завтра под бой курантов. В грядущем году эти же проблемы вы решите уже тратя значительно меньше усилий и нервов. Поэтому прогоняйте прочь все плохие мысли! Лучше задумайтесь: что вы еще не успели сделать до праздника? Новогодняя суета - то, что вам сейчас нужно!

Скорпион (24.10 - 22.11)

Если у вас будет сегодня время поспать, почитать книгу или посмотреть новогоднюю комедию, то не отказывайте себе в таком удовольствии. Пара-тройку часов такого отдыха зарядят вас энергией, и к Новому году вы подготовитесь даже лучше, чем планировали себе раньше.

Стрелец (23.11 - 21.12)

Если у вас не хватило времени купить подарки для всех, то оперативно придумывайте сюрпризы. Получится еще веселее! Хотя вы еще вполне успеете купить презенты. Необязательно ведь придумывать полезные подарки. Можно те, которые рассмешат и подарят позитивные эмоции, под знаком которых и пройдет ваша новогодняя ночь.

Козерог (22.12 - 20.01)

Составьте список ваших целей на будущий год. А если он уже готов, то перечитайте и при необходимости внесите правки. Самое главное в таких списках - записывать реальные цели и обращаться к ним на протяжении года. Часть сегодняшнего дня посвятите мыслям о грядущем годе, они будут конструктивными.

Водолей (21.01 - 20.02)

Возможно, этот день вам придется провести на ногах. Вы устанете, но это приятное чувство, которое бывает после выполнения кучи важных дел. Расслабиться и восстановить силы вам поможет сон. А уже 31 декабря день будет более спокойным и торжественным.

Рыбы (21.02 - 20.03)

Если у последние время у вас были грустные мысли, задумайтесь о них. А еще вспомните, о чем переживали год или два назад, и дайте ответ: стоили ли ваши нервы того или нет? Так и сейчас: большинство ваших проблем - в вашей голове, в реальности их не существует. Поэтому и не зацикливайтесь на них, тем более накануне Нового года!