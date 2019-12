Во вторник, 24 декабря, в Лос-Анджелесе умерла известный музыкант и композитор Алли Уиллис, которая прославилась написанием заглавной темы к сериалу "Друзья". Женщина скончалась в возрасте 72 лет от остановки сердца. Об этом сообщает Variety.



Уиллис была двукратным лауреатом премии Грэмми за работу над музыкой к мюзиклу "Цветы лиловых полей" и фильму "Полицейский из Беверли-Хиллз" с Эдди Мерфи. Но наибольшую известность она получила за написание заглавной темы к сериалу Друзья. Изначально композиция "I’ll be there for you" длилась минуту, пока музыканты из группы The Rembrandts не расширили ее до полной версии.

Как сообщала "Страна", Кортни Кокс и Мэттью Перри подогрели слухи про продолжение "Друзей", обнародовав совместное селфи.

Напомним, 7 декабря не стало американского актера Рона Лейбмана, прославившегося ролью властного отца Рэйчел Грин в комедийном сериале "Друзья", он умер в возрасте 82 лет.