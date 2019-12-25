Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в закон Украины "О рынке электрической энергии" №330-IX. Парламент принял этот закон 4 декабря 2019 года. В нем обозначены основные пункты защиты потребителей от монополии на рынке, а также есть запрет на закупку электричества из России. Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

Цель документа - обеспечить контроль над ценами на электрическую энергию в условиях недостаточной конкуренции на этом рынке; урегулировать вопросы работы теплоэлектроцентралей при новой модели рынка электроэнергии.

Закон предусматривает, что в случае существенного колебания цен на рынке электрической энергии Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) имеет право устанавливать предельные цены на этом рынке "на сутки вперед" с соответствующим обоснованием. Такие цены устанавливаются после консультаций с Антимонопольным комитетом Украины.

Также НКРЭКУ получает право временно, до 1 апреля 2020 года, устанавливать производителям, которые осуществляют комбинированное производство электрической и тепловой энергии на теплоэлектроцентралях, тариф на отпуск электроэнергии (в случаях, предусмотренных решением Кабинета министров о возложении специальных обязанностей).

Закон устанавливает запрет на продажу и/или поставку электрической энергии, импортируемой из Российской Федерации (по двусторонним договорам и на внутреннесуточном рынке). В то же время Кабмин имеет право отменять этот запрет на определенный им срок во избежание чрезвычайной ситуации в объединенной энергосистеме Украины.

Любопытно, что многие СМИ писали про то, что этим законом запрещается импорт электроэнергии из России. В законе действительно есть правка о том, что запрещен импорт по двустронним договорам.

"Но это просто название такое, которое означает, что нельзя импортировать на энергорынок или по долгосрочным договорам. По краткосрочным - можно. То есть фактически импорт электроэнергии из России снова легализован", - говорит источник "Страны" на энергорынке.

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