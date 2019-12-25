Старобельский психоневрологический интернат, который загорелся 22 декабря и унес жизни четырех пациентов, два года назад штрафовали на 34 гривни за нарушение техники безопасности. Об этом говорится в сюжете ОТВД.

"Это было нарушение связанное с путями эвакуации, нарушения системы противопожарной защиты. Мы проинформировали департамент социальной защиты об этих нарушениях", - рассказал заместитель начальника ГУ ГосЧС Украины в Луганской области Сергей Журба.

В сентябре этого года там сгорело складское помещение. "34 гривни выписали инженеру по ТВ. Там с сараем были проблемы. Там же стены из "жужжалки". Замыкание произошедшего на столбе, а внутри у нас там ничего не было, всего одна лампочка", - рассказала директор психоневрологического интерната Надежда Колесникова.

Напомним, в ночь на 23 декабря в Киеве пылало общежите НАУ, 300 студентов эвакуировали.

Так же мы рассказывали, что при пожаре в многоэтажке на окраине Киева погибли два человека.