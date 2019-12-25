В Пентагоне хотят сократить военный контингент США в Западной Африке, что должно стать первым шагом глобальной передислокации войск в противостоянии Вашингтона России и Китаю. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на осведомленные источники.

"Министр обороны Марк Эспер взвешивает предложения о значительном сокращении - или даже полном выводе - американских войск из Западной Африки в качестве первого этапа просмотра глобального развертывания войск... Эти мысли являются следствием стремления сократить количество миссий, которые ведут борьбу с удаленными террористическими группами, и вместо этого сосредоточиться на противостоянии так называемым великим державам, таким как Россия и Китай", - говорится в публикации.

Американцы собираются оставить свою большую базу в Нигере, а также отозвать поддержку французских войск, которые борются с исламистами в Нигере, Мали и Буркина-Фасо. Предварительное решение о выводе войск из Африки ожидается в январе. Очевидно, оно вызовет критику со стороны законодателей, союзников и военных чиновников.

Глава оборонного ведомства также рассматривает значительное сокращение присутствия на Ближнем Востоке. Эспер хочет вывести половину из 5-тысячного контингента в Ираке и треть из 13-тысячного контингента в Афганистане.

Напомним, Америка начала принимать активное участие в многочисленных антитеррористических операциях по всему миру после терактов 11 сентября 2001 года. Около 213-тысяч американских военнослужащих в настоящее время размещены за рубежом.

Одним из важных моментов предвыборной кампании Дональда Трампа 2016 года было "окончание бесконечных войн США". Однако похоже, что Пентагон не рассматривает возможность уменьшения количества, а размышляет над их передислокацией, пишет газета.

Ранее сообщалось, что силы возглавляемой США коалиции начали вывод войск из Сирии.

Также мы писали, что Трамп заявил, что США будут поддерживать курдов в Сирии и после вывода войск.