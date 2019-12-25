"Оппозиционная платформа - за жизнь" требует от властей наказать виновных в нападениях на журналистов.

Официальное заявление опубликовано на сайте партии.

"Нынешняя власть не в состоянии обеспечить безопасность журналистов и остановить бандитизм радикалов. Вчера, 24 декабря, под зданием Апелляционного суда Киева, во время слушаний резонансного дела об убийстве Павла Шеремета, радикалы напали на журналистов Дмитрия Кучера, Антонину Белоглазову, Юлию Корзун и Аллу Жизневскую" - говорится в сообщении.

В партии отмечают, что при полном бездействии правоохранительных органов, представителей СМИ оскорбляли, унижали и избили за их работу.

"Свобода слова, обеспечение безопасности и защита сотрудников СМИ – это ключевые условия развития демократии. Но у Зе-власти другие приоритеты. Вместо того, чтобы обуздать радикалов и националистов, гарантировать безопасность и создать условия для работы независимых СМИ, власть ищет способ ограничить свободу слова. В парламентских и правительственных кабинетах "слуги народа" изобретают новые способы контроля свободы слова и привлечения к уголовной ответственности независимых журналистов и блогеров" - считают в Оппоплатформе.

"Оппозиционная платформа - за жизнь" требует найти и привлечь к ответственности всех виновных в нападении на журналистов независимых изданий.

"Мы требуем от власти прекратить попытки искусственно ограничить деятельность независимых масс-медиа, немедленно расследовать факты насилия против журналистов, расследовать и привлечь к ответственности виновных в нападениях на редакции изданий и телеканалов", - говорится в заявлении партии.

Ранее "Страна" писала, что полиция открыла уголовное дело в связи с нападениями на журналистов в суде по делу Шеремета.

Также мы рассказывали, что "Слуга народа" и "Оппозиционная платформа" возглавили рейтинг партий в Украине.