Во Франции 25 декабря, когда в стране отмечают католическое Рождество, в Париже из-за забастовки перестали ходить пригородные поезда и автобусы, также закрыли все линии метро. Об этом сообщает RFI.

Из поездов дальнего следования в этот день курсирует только один из шести. Несмотря на призыв президента Франции Эммануэля Макрона объявить "рождественское перемирие", серия протестов против пенсионной реформы продолжается. Через них тысячи французов испытывают сложности, чтобы попасть домой накануне Рождества.

Во вторник национальный железнодорожный оператор Франции SNCF сообщил об отмене до 40% скоростных поездов. Также отменено до 20% региональных поездов. Количество машинистов поездов SNCF, которые участвуют в забастовках, составило около половины всего состава.

Напомним, забастовки против запланированной пенсионной реформы продолжаются с 5 декабря. Президент Макрон хочет заменить сложную пенсионную систему единой системой, основанной на баллах, при которой каждый пенсионер имеет равные права на каждый внесенный евро.

Между тем забастовка против пенсионной реформы Макрона уже привела к транспортному коллапсу во Франции. Протесты профсоюзов в Париже продолжились и после нормандских переговоров в Париже. Новые переговоры профсоюзов с правительством запланированы на 7 января.