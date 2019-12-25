Большая часть украинцев (84%) считают, что сейчас на Земле происходит глобальное изменение климата. Не согласны с ними только 9% респондентов. Об этом свидетельствуют результаты опроса компании Research & Branding Group.

Как сообщается, количество тех, кто обеспокоен проблемой глобального изменения климата немного меньше: 60% жителей страны эта проблема беспокоит, тогда как 33% респондентов считают, что поводов для беспокойства нет.

Инфографика: Research & Branding Group

В частности, опрос проводился в период с 7 по 18 ноября 2019 года среди 1805 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Метод опроса – личное интервью. Максимальная погрешность выборки – 2,4%.

По словам экологов, глобальное потепление - это не просто слова или "озабоченность" международного сообщества. Его последствия видны уже сейчас.

Ранее сообщалось, что из-за глобального потепления на Чукотке застряли десятки белых медведей.

Также мы писали, что люди не виноваты в глобальном потеплении. В НАСА признали, что изменения климата происходят из-за наклона земной оси и орбиты планеты.