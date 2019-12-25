Только 9% украинцев не верят в глобальное потепление - опрос
Большая часть украинцев (84%) считают, что сейчас на Земле происходит глобальное изменение климата. Не согласны с ними только 9% респондентов. Об этом свидетельствуют результаты опроса компании Research & Branding Group.
Как сообщается, количество тех, кто обеспокоен проблемой глобального изменения климата немного меньше: 60% жителей страны эта проблема беспокоит, тогда как 33% респондентов считают, что поводов для беспокойства нет.
Инфографика: Research & Branding Group
В частности, опрос проводился в период с 7 по 18 ноября 2019 года среди 1805 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Метод опроса – личное интервью. Максимальная погрешность выборки – 2,4%.
По словам экологов, глобальное потепление - это не просто слова или "озабоченность" международного сообщества. Его последствия видны уже сейчас.
Ранее сообщалось, что из-за глобального потепления на Чукотке застряли десятки белых медведей.
Также мы писали, что люди не виноваты в глобальном потеплении. В НАСА признали, что изменения климата происходят из-за наклона земной оси и орбиты планеты.