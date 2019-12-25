Папа Римский Франциск во время традиционного рождественского обращения в среду, 25 декабря, к "Граду и миру" ("Urbi et Orbi") вспомнил о напряженности в мире и заявил о необходимости решения конфликтов в Украине, Сирии и Венесуэле. Об этом сообщает агентство "Интерфакс".

"Да прольется свет на дорогую Украину, страстно желающую найти конкретные пути к долгосрочному миру", - сказал Папа римский, выступая с балкона собора Святого Петра.

Также в своей речи Папа упомянул о Сирии и пожелал мира. "Да найдет утешение возлюбленный народ Сирии, не видящий конца вражде, раздирающей страну в этом десятилетии", - отметил Франциск.

Папа Римский говорил и о сложной ситуации в Южной Америке, упомянув Венесуэлу. "Да воспрянет духом дорогой народ Венесуэлы, которого долгое время терзает политическая и социальная напряженность", - сказал Франциск.

Также он пожелал мира на Святой земле, жители которой ждут мира, безопасности и процветания.



Ранее "Страна" писала, что на Рождественской мессе Папа Римский обратился к "худшим людям".

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